’Fenomenler’ soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltına alınan 11 şüpheli serbest bırakıldı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma, dijital içerik üreten ünlü isimlere uzanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. YouTube, TikTok, Twitch ve Instagram'da yayınlar yapan isimler ile talk şov program sunucusu Hasan Can Kaya ile şarkıcı Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmış, Yurtdışında bulunan 9 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

11 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, şarkıcısı Emirhan Çakal, Toşko mahlaslı sosyal medya fenomeni Mazlum Aktürk, sosyal medya içerik üreticileri Sıla Dündar, Döndü Şahin, Mert Eren Bülbül, Ahmet Can Dündar, BEGE mahlaslı sarkıcı Berkcan Güven, içerik üreticisi Burak Güngör, Fırat Yayla mahlaslı Fırat Sobutay ifadeleri alınmak için İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü. İfade işlemlerinin ardından şüpheliler serbest bırakıldı.