Haberler Yaşam Haberleri Fenomenli devre mülk vurgununda 4 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 14.12.2022 15:31

Fenomenli devre mülk vurgununda 4 kişi tutuklandı

İstanbul'da devre mülk sahibi olan vatandaşları telefonla arayıp evlerini yabancılara çok yüksek miktara satacaklarını söyleyerek ağlarına düşüren ve ardından da reklam adı altında 5 milyon lira para alıp dolandıran 7 şüpheli yakalandı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan aldığı iddia edilen paralarla lüks hayat yaşayan aralarında sosyal medya fenomeni Onur E'nin de bulunduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Onur E'nin sosyal medyasında yurtdışı tatillerinden fotoğraflar dikkat çekti. 7 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Onur E., Batuhan İ, Atalay A. ve Necmetin B. tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fenomenli devre mülk vurgununda 4 kişi tutuklandı

Dolandırıcılık çetesi iddiaya göre önce vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdi ardından tek tek aramaya başladı. devre mülk sahibi olan vatandaşlara evlerini çok yüksek fiyatlara başka kişilere satacaklarını söyleyip kiraladıkları lüks ofislere davet ettiler. Burada planın ikinci aşamasına geçildi. İddiaya göre vatandaşlara satış işlemlerini hızlandırmak için reklam yapmaları gerektiğini söyleyip bir miktar para istiyorlardı, parası olmayan kişiler adına kredi çekip onu da kendi hesaplarına aktardılar.



29 KİŞİDEN 5 MİLYON LİRA VURGUN
Dolandırıcılar iddiaya göre bu yöntemle 29 vatandaştan toplamda 5 milyon lira para alıp kayıplara karıştılar. Kendilerini arayanlara ise yine oyalama taktiği ile günlerce ertelediler.



FENOMENDE TUTUKLANDI
İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık büro ekipleri dolandırıcılık paralarıyla lüks hayat sürdüğü öne sürülen sosyal medya fenomeni O.E.'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken fenomenin sosyal medya hesabındaki yurtdışı tatilleri dikkat çekti.



4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Onur E., Batuhan İ, Atalay A. ve Necmetin B. tutuklandı.

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Fenomenli devre mülk vurgununda 4 kişi tutuklandı
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