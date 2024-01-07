‘FENsiz Olmaz’ dedi milyonlar onu izledi

İstanbul Kâğıthane'de Şehit Adem Yavuz Ortaokulu'nda görev yapan Fen Bilgisi Öğretmeni İlayda Gültekin (25), "Bilim, çocukların ilgisini daha çok çeksin" diye deneyleri masallara, oyunlara uyarlıyor. Bazen de deneyin ta kendisi oluyor. "FENsiz Olmaz" adıyla sosyal medyada deneylerini paylaşan genç öğretmenin videoları milyonlar tarafından görüntüleniyor. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çeken Gültekin, öğrencilere fen bilgisi derslerini daha anlamlı hale getirmek amacıyla interaktif oyunlar ve ilgi çekici hikâyelerle destekliyor.