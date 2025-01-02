Ferdi Baba’yı kaybettik

Türkiye efsane bir sanatçısını daha kaybetti. Arabesk müziğin en büyük isimlerinden olan Ferdi Tayfur, 79 yaşında aramızdan ayrıldı. Ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, şarkılarıyla kazandığı 9 Altın Plak Ödülü'nün yanı sıra sinema filmlerindeki oyunculuğuyla da geniş bir hayran kitlesine sahipti. Yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki özel bir hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı. Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti. Usta sanatçı, tedavi gördüğü hastanede dün akşam saat 19.00 sıralarında hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur, 19 Aralık'ta hasta yatağında son kez karşısına geçtiği kameralar önünde, "Ben çok iyiyim" demişti.

TAZİYE MESAJLARI

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletimizin gönlünde 'Ferdi Baba' ünvanıyla yer edinmiş, arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İçimiz daha bir başka yanıyor. 'İçim Yanar', 'Bana Sor' ve 'Hatıran Yeter' gibi ölümsüz eserlerin sahibi olan Ferdi Tayfur'un aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun.

ACILI VE YOKSUL BİR ÇOCUKTU...

Sevenleri ve müzik dünyasında ''Ferdi Baba'' olarak tanınan Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 tarihinde Adana doğdu. Tam adı Ferdi Tayfur Turanbayburt olan sanatçıya adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı babası Cumali Bey koydu. Babasının vefatıyla eğitim hayatı sona eren, annesi tekrar evlenen ve okumak istemesine rağmen yaşadığı yoksul ve trajik hayat nedeniyle imkan bulamayan Tayfur, üvey babasının şekerci dükkanında ve çiftlikte çalıştı. Aynı yıllarda düğünlerde şarkı söyledi. Adana Radyosu'nun müzik yarışmasında ikinci olan sanatçı İstanbul'da Lunapark Gazinosu'nda iş buldu ve Nurten İnnap ile bağlama çalmaya başladı.

200 BİN KİŞİYE KONSER VERDİ

"Leyla" adlı ilk ve sonrasındaki "Huzurum Kalmadı" plaklarıyla adını duyuran sanatçı, "Kır Çiçekleri" adlı 45'lik ile 1973'te, "Bana Gerçekleri Söyle" adlı 45'likle de 1974'te çıkış yakaladı. 1975'te "Bırak Şu Gurbeti" ve "Çeşme" şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine kavuştu. Aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı 1976 yapımı ilk sinema filmi vizyona girdi ve filmi 12 milyon kişi izledi. Tayfur'un 1992'de çıkan "Prangalar" albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden biri oldu. Konserlerde hayranlarıyla buluşan Tayfur'un 1993'te Gülhane Parkı'nda verdiği konserde dönemin rekoru kırıldı ve tam 200 bin kişi katıldı.

ALTIN PLAK'A 9 KEZ SAHİP OLDU

Arabesk müziğin sevilen ismi Ferdi Tayfur, seslendirdiği "İçim Yanar", "Bana Sor", "Yaktı Beni", "Hatıran Yeter", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi", "Merak Etme Sen" ve "Benim Gibi Sevenler" gibi pek çok şarkısının yanı sıra imza attığı onlarca albümü ve rol aldığı sinema filmleriyle de hayranlarının beğenisini topladı. Sanatçı müzik hayatı boyunca tam 9 Altın Plak Ödülü'ne layık görüldü.

SEVENLERİ HASTANE ÖNÜNDE DUA ETTİ

Ferdi Tayfur'un ölümü hayranlarını yasa boğdu. Sanatçının vefatının ardından müzik ve sanat dünyasından pek çok kişi, sevenleri ve hayranları sosyal medya hesaplarında taziye mesajları paylaştı. Çok sayıda seveni de hastane önüne gelerek ünlü sanatçıya sevgilerini farklı şekilde gösterdi. Kimileri araçlarında Tayfur'un parçalarını dinleyerek gözyaşı döktü. Kuran-ı Kerim ile hastane bahçesine gelip Kuran okuyanlar kadar, dua eden sevenleri de vardı. Bir hayranı Ferdi Tayfur için Kuran okurken, sevenleri de el açıp dua etti. Duanın ardından başka bir hayranı ise usta sanatçıya ait bir parçayı söyledi.

AKM'DE TÖREN YAPILACAK YENİKÖY'DE DEFNEDİLECEK

Hastaneden yapılan açıklamada Ferdi Tayfur'un çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat ettiği belirtildi. Ünlü sanatçının cenaze törenine ilişkin detaylar da belli oldu. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.