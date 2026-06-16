“Ferdi Tayfur Müzesi yaşayan bir müze”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Adana'da Sarıçam Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'ni ziyaret etti.

Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesinin bölümlerini gezen Karakaya, merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un hatırasını yaşatan merkezin son derece başarılı bir eser olduğunu ifade etti.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda hayata geçirilen projenin hem kültürel mirası koruduğunu hem de gelecek nesillere aktaracak nitelikte olduğunu belirten Karakaya, müzede nostalji ile teknolojinin başarılı bir şekilde bir araya getirildiğini kaydetti. Müzenin yalnızca geçmişi anlatan bir alan olmadığını vurgulayan Karakaya, "Burası yaşayan bir müze olmuş. Ferdi Tayfur'un sanatını, hatıralarını ve bıraktığı izleri yeni nesillere aktaran çok kıymetli bir eser ortaya çıkmış" dedi.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ise, kültüre, sanata ve sanatçılara sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin kültüre ve sanata verdiği önem, bizler için her zaman bir pusula niteliğindedir. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.