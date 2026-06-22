Ferdi Tayfur’un damadının skandalları bitmiyor! Restoranına ’yüksek hesap’ operasyonu yapıldı: Meğer kadınlar erkekleri getirip…

KAHVE DÜKKANINDA BULUŞUP RESTORANA GÖTÜRMÜŞLER

Konuyla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadınların İrem H. (24), Negın A. S. (27), Selin G. (22), Yasemin A. (24) ve Beyza Gül T. (24) olduğunu belirledi. Kadınların işletme çalışanları Umut E. (27), Barış Ç. (43), Uğur K. (45) ve Ebubekir Ş. (28) ile anlaşmalı hareket ettiği öne sürüldü. Yapılan araştırmalarda olayı organize ettiği belirlenen Burak A. (38) ile Ferdi Tayfur'un damadı ve işletme sahibi olan Muhammet Aydın gözaltına alındı.

Etiler'de Ferdi Tayfur'un damadının restoranına operasyon: Kadınların getirdiği müşterilere yüksek hesap ödettirmişler | Video