Feribot faciasında kurtulan Adanalı aile: Biz böyle çok gittik, hiçbir şey olmaz!

Hüseyin Kaya (42), eşi Zeynep Kaya (37) ve çocukları Fatma Ada (11), Mira (9) ile Duru Kaya (8), hafta sonunu geçirmek için KKTC'ye tatile gitti. Dönüş yolunda Filo Jet gemisi alabora oldu. Geminin batmaya başlaması üzerine can yeleklerini giyerek denize atlayan Kaya ailesi, yaklaşık 1,5 saat açık denizde yardım bekledi. Aile, su sporları yapan bir kişinin yardımıyla kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Aile Fatma Ada'nın kaza sırasında yaralanması sonucu bir süre hastanede kaldı. Kaya ailesi daha sonra memleketi Adana'ya geldiler. Ağrıları geçmeyen ve hastaneye götürülen Fatma Ada'nın 4 kaburgasının kırıldığı belirlendi. Hastaneye yatırılan Fatma Ada'nın tedavisi sürüyor.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Olayın şokunu halen yaşayan anne Zeynep Kaya, olay sırasında geminin altından patlama geldiğini ifade ederek o dehşet anlarını şöyle anlattı: "Gemi limandan çıktıktan sonra çok sarsıntı vardı. 'Gemiyi geri döndürün, biz inmek istiyoruz' dedik. 5 dakika sonra su almaya başladı. 'Biz böyle çok gittik, hiçbir şey olmaz' dediler. Gemi su aldığı sırada kaptan hızını hiç kesmedi. Geminin altında bir patlama sesi geldi. Kaptan manevra yapınca gemi ters dönmeye başladı. Ben çocuklarıma can yeleği giydirmeye çalışıyordum. Hatta biri bana giydirmiş ama kim olduğunu bilmiyorum. Biz suya atladık, 1 dakika sonra zaten battı. Suda 1 saatten fazla kaldık. Su sporları yapan bir kişi gelip kurtardı bizleri."

"GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE İNSANLAR ÖLDÜ"

Baba Hüseyin Kaya ise geminin altından gelen patlama sesinin ardından geminin yan yatmaya başladığını ve çok kısa sürede kendilerini denizin içinde bulduklarını söyledi. Kaya, "Alttan bir patlama sesi geldi. Gemi yan yatmaya başladı. 30 saniye içinde kendimizi suda bulduk. 1,5 saate yakın denizde kaldık. O anlarda çok korktuk. Gözümüzün önünde insanlar öldü."