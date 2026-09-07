Haberler Yaşam Haberleri Feribot faciasında kurtulan Adanalı aile: Biz böyle çok gittik, hiçbir şey olmaz!
Giriş Tarihi: 7.09.2026 13:21

Feribot faciasında kurtulan Adanalı aile: Biz böyle çok gittik, hiçbir şey olmaz!

KKTC’de feribot kazasında can yeleklerini giyerek 1,5 saat denizin ortasında kurtulan Adanalı Kaya ailesi yaşadıklarını dehşet anlarını anlattı. Eşi ve 3 çocuğuyla 2 günlük tatile gittiklerini anlatan Zeynep Kaya, geminin limandan çıktıktan sonra çok fazla sarsıldığını ve yolcuların geminin durdurulmasını istediğini ifade ederek, “İnsanlar geminin durmasını istedi ama durmadılar. Biz ailece oradan kurtulduk. Kurtulamayanların çoğu kilitli kaldılar. Gemi battıktan sonra hepimiz denizde kaldık. Gemi limandan çıktıktan sonra çok sarsıntı vardı. ‘Gemiyi geri döndürün, biz inmek istiyoruz’ dedik. 5 dakika sonra su almaya başladı. ‘Biz böyle çok gittik, hiçbir şey olmaz’ dediler. Gemi su aldığı sırada kaptan hızını hiç kesmedi. 1 dakika sonra zaten battı” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Feribot faciasında kurtulan Adanalı aile: Biz böyle çok gittik, hiçbir şey olmaz!
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Hüseyin Kaya (42), eşi Zeynep Kaya (37) ve çocukları Fatma Ada (11), Mira (9) ile Duru Kaya (8), hafta sonunu geçirmek için KKTC'ye tatile gitti. Dönüş yolunda Filo Jet gemisi alabora oldu. Geminin batmaya başlaması üzerine can yeleklerini giyerek denize atlayan Kaya ailesi, yaklaşık 1,5 saat açık denizde yardım bekledi. Aile, su sporları yapan bir kişinin yardımıyla kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Aile Fatma Ada'nın kaza sırasında yaralanması sonucu bir süre hastanede kaldı. Kaya ailesi daha sonra memleketi Adana'ya geldiler. Ağrıları geçmeyen ve hastaneye götürülen Fatma Ada'nın 4 kaburgasının kırıldığı belirlendi. Hastaneye yatırılan Fatma Ada'nın tedavisi sürüyor.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Olayın şokunu halen yaşayan anne Zeynep Kaya, olay sırasında geminin altından patlama geldiğini ifade ederek o dehşet anlarını şöyle anlattı: "Gemi limandan çıktıktan sonra çok sarsıntı vardı. 'Gemiyi geri döndürün, biz inmek istiyoruz' dedik. 5 dakika sonra su almaya başladı. 'Biz böyle çok gittik, hiçbir şey olmaz' dediler. Gemi su aldığı sırada kaptan hızını hiç kesmedi. Geminin altında bir patlama sesi geldi. Kaptan manevra yapınca gemi ters dönmeye başladı. Ben çocuklarıma can yeleği giydirmeye çalışıyordum. Hatta biri bana giydirmiş ama kim olduğunu bilmiyorum. Biz suya atladık, 1 dakika sonra zaten battı. Suda 1 saatten fazla kaldık. Su sporları yapan bir kişi gelip kurtardı bizleri."

"GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE İNSANLAR ÖLDÜ"

Baba Hüseyin Kaya ise geminin altından gelen patlama sesinin ardından geminin yan yatmaya başladığını ve çok kısa sürede kendilerini denizin içinde bulduklarını söyledi. Kaya, "Alttan bir patlama sesi geldi. Gemi yan yatmaya başladı. 30 saniye içinde kendimizi suda bulduk. 1,5 saate yakın denizde kaldık. O anlarda çok korktuk. Gözümüzün önünde insanlar öldü."

#ADANA #KKTC

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Feribot faciasında kurtulan Adanalı aile: Biz böyle çok gittik, hiçbir şey olmaz!
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