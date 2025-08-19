Ferrari’yi test sürüşünde parçaladı

İstanbul Büyükçekmece'de tamir ettiği Ferrari'yi test sürüşüne çıkaran sürücü kaza yaptı. E-5 Karayolu Ekinoba mevkisinde dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, piyasa değeri 17 milyon lira olduğu belirtilen otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Köprü ayağına çarpan araç kullanılamaz hale geldi. Sürücünün aracı tamir eden usta olduğu belirtildi. Tamirini tamamladığı aracı test sürüşüne çıkaran sürücünün, bir süre sonra kazaya neden olduğu belirtildi. Sürücünün, lüks aracı tamir ettiği anların görüntüsünü de sosyal medyadan paylaştığı belirtildi.