Festival heyecanı başlıyor

Her yıl milyonlarca vatandaşı ağırlayan Kültür Yolu Festivalleri ile geçen sene 16 şehirde 144 gün süren 6 bin 700 etkinliğe imza atıldı. 2025 yılında çıtayı biraz daha yükselten Kültür ve Turizm Bakanlığı, dev organizasyona 4 ili daha dahil etti. 5 Nisan'da Adana'da başlayacak olan festivaller bu yıl sırasıyla Manisa, Şanlıurfa, Samsun, Bursa, Trabzon, Van, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale, Kayseri, Gaziantep, Ankara, Konya, İstanbul, Malatya, Diyarbakır, Mardin, İzmir ve Antalya'da düzenlenecek. 219 günlük süreç, 9 Kasım'da tamamlanacak. Sanatın her alanını içeren binlerce etkinliğin yapıldığı festivaller, vatandaşların yanı sıra yerel esnafa da adeta bayram yaşatıyor.