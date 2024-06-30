Festivalde, Trabzon’da ve Yurt dışında ilk karikatür sergisi açan “Ziya Ramoğlu’nun” hayatı anlatıldı

Trabzon Sanatevi'nde karikatür sanatçısı Adnan Taç, "Karikatürde Bir Ziya" söyleşisi gerçekleştirdi. Taç; Trabzon'da ilk karikatür sergisini açan, ilk karikatür albümünü çıkaran ve yurt dışında ilk kez eserleri yayınlanan sanatçı Ziya Ramoğlu'nun sanat hayatını fotoğraf sunumuyla anlatarak, çizdiği karikatürlerden örnekler verdi. Sanatçı Adnan Taç, "Ziya Ramoğlu sadece Trabzon'un değil, tüm karikatür sanatına önemli katkılar sağlamış. Trabzon'da karikatür sanatının gelişmesine ve yeni karikatür sanatçılarının yetişmesine katkılar sunmuş önemli bir sanatçıdır. Dolayısıyla bende bu söyleşiye hem onu yeni nesile tanıtmak, hem de kendisinin göstermiş olduğu emeğine karşı vefamızı yerine getirmiş olduk"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Mehmet Zeyd Yıldız moderatörlüğünde gerçekleşen "İnsanlık Sahnesi Filistin Şiirleri ve Konser" programının konukları; Şair Nurullah Genç, Prof. Dr. Uğur Batı, Filistinli Şair Asma Al Hajj ve Kum Sanatı Sanatçısı Veysel Çelikdemir oldu. Abdullah Beyhan etkinlik sonunda bir konser verdi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi aynı zamanda, "Türk Halk Müziği Solistler Geçidi 8 Saz 8 Solist" konserine de ev sahipliği yaptı. Müzisyenler Tansu Can ve Seyfullah Kartal ise Ayasofya Cami'nde Trabzonlularla buluştu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen "Carmen" operası, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ilgiyle karşılandı.

Trabzon Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi Bahçesi'nde gerçekleşen "Masal Kavuşması" etkinliğinde çocuklar; Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin radyo programcısı ve sunucusu aynı zamanda çocuk kitapları yazarı Özgül Yanar Kömürcü ile masallarla dolu bir yolculuğa çıktı. Yazar Salih Zengin ve spiker Sevgi Deniz de Ayasofya Cami'ndeki söyleşide bir araya gelerek, dijital çağın başparmak çocuklarını ve büyükleri konuştukları ilgi çekici bir sohbete imza attılar.

ÇOCUKLAR FESTİVAL'DE EĞLENCELİ SAATLER YAŞADI

Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'ne kurulan "Çocuk Köyünde birbirinden renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ve daha birçok etkinlik yer alıyor. Çocuklar festivalin sekizinci gününde, "Karagöz Gölge Oyunu" ve "Kral Şakir" sahne şovuyla eğlenceli saatler yaşadı.