Haberler Yaşam Haberleri Fethin 570. yıldönümü coşkuyla kutlandı
Giriş Tarihi: 30.5.2023

Fethin 570. yıldönümü coşkuyla kutlandı

İstanbul’un fethinin 570’inci yıldönümü şehirde ve tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ayasofya Camii’nde sabah namazıyla başlayan etkinlikler akşam ise mehter gösterileri, fener alayları ve konserlerle devam etti

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Fethin 570. yıldönümü coşkuyla kutlandı
İstanbul, 570 yıl önce (29 Mayıs 1453) Fatih Sultan Mehmed'in komutasındaki Osmanlı Devleti tarafından fethedildi. İstanbul'un fethi bir çağı kapadı, yeni bir çağı başlattı. Tarihin akışını değiştiren fethin 570'inci yıldönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ayasofya-i Kebir Camii'nde sabah namazı ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikler, Fatih Sultan Mehmed'in türbesinde fetih duasının okunmasıyla devam etti. Şehrin birçok tarihi ve sembolik mekânında gösteri ve programlar düzenlendi. Gösterilerde, 21 yaşında Osmanlı'yı dünya imparatorluğuna dönüştüren Fatih Sultan Mehmed Han'ın görsellerine de yer verildi. Akşam ise Beykoz ve Esenler'de mehter ve fener alayı gösterileri yapıldı.



Fatih Belediyesi'nin Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirdiği programda mehteran takımı izleyenleri coştururken, Ayasofya Hafızlar Topluluğu da Kuran-ı Kerim, ilahi ve kasideler okudu. Maltepe miting alanında ise belediye, konser ve etkinlikler düzenledi. Fetih kutlamalarına katılan binlerce İstanbullu, coşkuya ortak oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yayımladığı mesajında, "İstanbul bizler için Peygamber Efendimizin müjdesi, Osman Gazi'nin vasiyeti, Akşemseddin'in duasıdır. Bu eşsiz şehrin, Feth-i Mübin'in 570. yıldönümünde bizlere İstanbul gibi emsalsiz bir şehri emanet eden Fatih Sultan Mehmed Han'ı, onun muzaffer askerlerini rahmet ve minnetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.




CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSTANBUL'UN FETHİ TARİHE KAZINMIŞ BİR MÜHÜRDÜR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yıldönümünü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul'un fethinin 570'inci yıldönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmed Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un fethinin, "kutlu bir müjdeyle gelen tarihi zafer, kadim bir hayalin gerçekleşmesi" olduğunu ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de İstanbul'un fethinin 570'inci yıldönümünü tebrik etti. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fetih başka, işgal başkadır. Tıpkı fikrin başka, fitnenin başka olduğu gibi. Fetih bir gönül hareketi, bir medeniyet hamulesi, bir muhabbet hususiyetidir. Özünde maddi ve manevi emanetlerle yoğrulmuş yüksek bir akıl ve ahlak vardır. İstanbul'un fethi cihana derin izler bırakmış muazzam bir dirilişin, muhteşem bir atılımın nişanesidir" ifadelerini kullandı.



AYASOFYA-I KEBİR CAMI-İ ŞERIFİ'NDE MEVLİT OKUTULDU
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'un fethinin 570. yıldönümü dolayısıyla Ayasofya'da sabah namazı kıldırdı. Namazdan sonra Kuran okuyan Erbaş daha sonrasında cemaate vaaz verdi. Ardından fethin 570. yıldönümü nedeniyle mevlit okutuldu. İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen programda, mevlid-i şerif ve kasideler okunurken İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da fetih duasını etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fatih Portakal Sözcü TV'de isyan etti: Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Son dakika: CHP Genel Merkezi'nde kriz toplantısı! Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına kulak tıkadı
İstanbul’da AK Partili çocuğa küfredip dükkandan kovdu: “İtlere ekmek satmıyoruz”
Doktor Özgün Kaleoğlu’nun skandal paylaşımına soruşturma: Başörtülü kadınları hedef almıştı!
SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
SON DAKİKA | Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP vandallığı! Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için darbettiler
Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu'na 'değişim' göndermesi! Dikkat çeken çıkış...
Evde Kelebek Neden Olur? Evde Güve ve Küçük Kelebek Çıkması Neye İşarettir, Nereden Gelir?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Fethin 570. yıldönümü coşkuyla kutlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA