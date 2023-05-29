Fethin 570. yıldönümü coşkuyla kutlandı

İstanbul, 570 yıl önce (29 Mayıs 1453) Fatih Sultan Mehmed'in komutasındaki Osmanlı Devleti tarafından fethedildi. İstanbul'un fethi bir çağı kapadı, yeni bir çağı başlattı. Tarihin akışını değiştiren fethin 570'inci yıldönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ayasofya-i Kebir Camii'nde sabah namazı ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikler, Fatih Sultan Mehmed'in türbesinde fetih duasının okunmasıyla devam etti. Şehrin birçok tarihi ve sembolik mekânında gösteri ve programlar düzenlendi. Gösterilerde, 21 yaşında Osmanlı'yı dünya imparatorluğuna dönüştüren Fatih Sultan Mehmed Han'ın görsellerine de yer verildi. Akşam ise Beykoz ve Esenler'de mehter ve fener alayı gösterileri yapıldı.Fatih Belediyesi'nin Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirdiği programda mehteran takımı izleyenleri coştururken, Ayasofya Hafızlar Topluluğu da Kuran-ı Kerim, ilahi ve kasideler okudu. Maltepe miting alanında ise belediye, konser ve etkinlikler düzenledi. Fetih kutlamalarına katılan binlerce İstanbullu, coşkuya ortak oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yayımladığı mesajında, "İstanbul bizler için Peygamber Efendimizin müjdesi, Osman Gazi'nin vasiyeti, Akşemseddin'in duasıdır. Bu eşsiz şehrin, Feth-i Mübin'in 570. yıldönümünde bizlere İstanbul gibi emsalsiz bir şehri emanet eden Fatih Sultan Mehmed Han'ı, onun muzaffer askerlerini rahmet ve minnetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yıldönümünü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul'un fethinin 570'inci yıldönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmed Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un fethinin, "kutlu bir müjdeyle gelen tarihi zafer, kadim bir hayalin gerçekleşmesi" olduğunu ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de İstanbul'un fethinin 570'inci yıldönümünü tebrik etti. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fetih başka, işgal başkadır. Tıpkı fikrin başka, fitnenin başka olduğu gibi. Fetih bir gönül hareketi, bir medeniyet hamulesi, bir muhabbet hususiyetidir. Özünde maddi ve manevi emanetlerle yoğrulmuş yüksek bir akıl ve ahlak vardır. İstanbul'un fethi cihana derin izler bırakmış muazzam bir dirilişin, muhteşem bir atılımın nişanesidir" ifadelerini kullandı.Diyanetİşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'un fethinin 570. yıldönümü dolayısıyla Ayasofya'da sabah namazı kıldırdı. Namazdan sonra Kuran okuyan Erbaş daha sonrasında cemaate vaaz verdi. Ardından fethin 570. yıldönümü nedeniyle mevlit okutuldu. İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen programda, mevlid-i şerif ve kasideler okunurken İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da fetih duasını etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.