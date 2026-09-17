Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırıda 3 şüpheli daha adliyede

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Saldırgan E.T.Ç.'nin 20 Mayıs günü İstanbul'dan otobüsle Fethiye'ye geldiği, otogar çıkışında olay yerinde keşif yaptığı ve saldırının ardından taksiyle Bodrum'a kaçtığı belirlendi. Ekipler, saldırganın T.D. ile Bodrum'un Koyunbaba Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. 24 Mayıs günü saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla iki şüpheli yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, saldırganı Fethiye'den Bodrum'a taşıyan taksinin ücretini ödeyen ve 34 plakalı araçla İstanbul'dan Bodrum'a geldiği saptanan H.N.'yi de aynı gün saat 04.45'te Milas'ta gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.