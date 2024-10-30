Fethiye Datça Arası Kaç Km? Datça Fethiye Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Fethiye'den Datça'ya doğru yola çıktığınızda, özellikle Ege ve Akdeniz'in birleşim noktasındaki muhteşem manzaralar eşliğinde ilerleyeceksiniz. Her iki belde de eşsiz deniz ürünleri, yerel lezzetler ve tarihi zenginlikler ile doludur. Bu nedenle, Fethiye ve Datça arasındaki yolculuğunuz hem görsel hem de gastronomik bir keşif deneyimi olacaktır. Fethiye Datça arası kaç km, kaç kilometre ve kaç saat sürer gibi sorular yolculuk öncesinde daha iyi bir plan yapılmasını sağlar.

Fethiye Datça Arası Kaç Km?

Fethiye ile Datça arasındaki mesafe yaklaşık olarak 192 kilometredir. Bu mesafe, karayolu ile seyahat etmek isteyenler için geçerlidir. Yolculuk sırasında geçeceğiniz yerler, size farklı doğa manzaraları ve ilginç duraklar sunarak seyahatinizi keyifli hale getirecektir.

Datça Fethiye Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Fethiye ile Datça arasındaki seyahat süresi ortalama olarak 3 saat civarındadır. Ancak bu süre, trafik durumu, yol koşulları ve hava şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yolculuk boyunca, mola vermek ve çevredeki doğal güzellikleri keşfetmek için duraklayarak zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Fethiye'den Datça'ya olan bu seyahat hem dinlendirici hem keşif dolu bir deneyim sunacak hem de sizi unutulmaz anılarla dolu bir serüvene çıkaracaktır.