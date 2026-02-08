Haberler Yaşam Haberleri Fethiye iki araç kafa kafaya çarpıştı! 1 ağır 7 yaralı
Fethiye–Üzümlü yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Fethiye - Üzümlü yolunda Y. Y. idaresindeki araç ile E.T. idaresindeki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 7 kişi yaralanırken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Üzümlü yolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

