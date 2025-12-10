Haberler Yaşam Haberleri Fethiye’de acı kaza…17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 10.12.2025 15:53

Fethiye’de acı kaza…17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Muğla Fethiye’de motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek savrulan 17 yaşındaki Yiğit Fikret Çaylı hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Fethiye’de acı kaza…17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Göcek - Fethiye Çevreyolu üzerinde 9 Aralık akşam saatlerinde seyir halindeyken motosikletinin kontrolünü kaybeden 17 yaşındaki Yiğit Fikret Çaylı yol kenarına savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Yiğit Fikret Çaylı'ya ilk müdahaleyi yaptı.

Ağır yaralı olduğu belirlenen Çaylı, ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada da doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleler sonuç vermeyince Yiğit Çaylı hayatını kaybetti. Genç sürücünün ani ölümü yakınlarını yasa boğarken, Göcek Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fethiye’de acı kaza…17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz