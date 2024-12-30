Fethiye’de ‘Evet’ dediler

2024 yılı geride kalırken Fethiye'de geçen yıllarda olduğu gibi yoğun bir yabancı evlilik gerçekleşti. 2024'te Fethiye'de 391 yabancı evlilik gerçekleştirildi. Başta İngiltere olmak üzere Fethiye'ye koşan çiftler muhteşem manzarada nikah kıydırıp düğün törenleri gerçekleştirirken balayını da burada yaptı. Yeni evlenen çiftler balayı sırasında Babadağ'da yamaç paraşütü ile uçuş yaparken Ölüdeniz ve Fethiye'de günübirlik tekne turları ile mavi yolculuk da yapıp gönüllerince eğlenip safari turlarına da katıldı.2024 yılında Fethiye'ye gelen çoğunluğu İngiliz 391 çift nikah kıydırıp dünyaevine girerken, 260 yabancı çift de Fethiye'de evlendi. Ayrıca 112 yabancı uyruklu kadın Türk erkek ile dünya evine girerken, 19 Türk kadın da yabancı erkek ile evlendi.