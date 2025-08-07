Fethiye’de iki bisikletlinin hayatını kaybettiği kazada dava görüldü

Göcek Mahallesi'nde, A.T. (70) yönetimindeki otomobilin, Göcek Tüneli yakınlarında bisikletli grubun arasına girmesiyle gerçekleşen kazanın ardından kamuoyunda bisiklet sürücülerinin güvenliği yeniden gündeme geldi.

CHP milletvekilleri Gizem Özcan, Cumhur Uzun, Süreyya Öneş Derici ve Mahmut Tanal'ın takip ettiği davaya, müşteki olarak hayatını kaybeden Özgür Alkan'ın annesi Gürcan Alkan, babası Hasan Alkan, kazadan yaralı olarak kurtulan Rahmi Gözele ve hayatını kaybeden İlker Muallim'in eşi Sergül Muallim ile taraf avukatları katıldı.

"Taksirle ölüme neden olma" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık A.T. (72) savunmasında, "O gün Çameli'nden Dalaman'a cenazeye gidiyordum. Araçta benden başka dört kişi daha vardı. Göcek'te ışıklardan geçtikten sonra 150-200 metre ileride dağınık şekilde giden bisiklet grubunu gördüm. Bazıları emniyet şeridinde, bazıları yol içinde gidiyordu. Sol şeritten çok hızlı bir kamyon beni solladı ve önüme geçti. O sırada bir ses duydum. Daha sonra adının Özgür olduğunu öğrendiğim bisikletlinin aracımın sol önüne doğru düştüğünü gördüm. Kesinlikle ben çarpmadım. Aracı hemen emniyet şeridine çektim. Daha sonra adlarının İlker ve Rahmi olduğunu öğrendiğim kişilerin de sol şeritte yaralı şekilde yattığını gördüm. Bu kişilere çarpıp çarpmadığımı bilmiyorum, kamyon çarpmış olabilir" dedi.

Özgür Alkan'ın anne ve babası şikayetçi olduklarını belirtirken, İlker Muallim'in eşi Sergül Muallim, gözyaşları içinde eşinin nasıl bir insan olduğunu ve çocuklarının yaşadığı zorlukları anlattı. Duruşmayı izleyen pek çok kişi gözyaşlarını tutamadı.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Rahmi Gözele, "Biz lisanslı sporcu bisikletçileriz. GPS cihazlarımız, kasklarımız, kıyafetlerimiz vardı. Nasıl bisiklet süreceğimizi biliyoruz. Hepimiz emniyet şeridindeydik. Bu, GPS kayıtlarında da açıkça görülebilir. Araç arkadan gelerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özgür 50-60 metre ileriye fırladı" dedi. Gözele ayrıca kazadan önce çekilen görüntüleri ve GPS kayıtlarını mahkemeye sundu. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık A.T'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.