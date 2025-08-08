Haberler Yaşam Haberleri Fethiye’de kadın arkadaşını vurup, intihar etti
Giriş Tarihi: 8.8.2025 12:48 Son Güncelleme: 8.8.2025 12:49

Fethiye’de kadın arkadaşını vurup, intihar etti

Fethiye’de bilinmeyen nedenle tartıştığı kadın arkadaşını tabanca ile vuran şahıs daha sonra aynı tabanca ile kendini vurdu.

Erdoğan CANKUŞ
Fethiye’de kadın arkadaşını vurup, intihar etti

Fethiye'de kadın arkadaşını tabancayla vuran kişi daha sonra kendi yaşamına son verdi. Fethiye'nin Foça Mahallesi'ndeki bir evde silah sesi duyanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından evde yapılan incelemede Vahide B. (27) ile İsmail Can Ö. (35) yaralı halde bulundu. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan 2 yaralı ilçedeki hastanelere kaldırıldı. İsmail Can Ö. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yapılan incelemede, İsmail Can Ö'nün Vahide B'yi tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendini vurduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmayı Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok yönlü sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fethiye’de kadın arkadaşını vurup, intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz