Fethiye’de korkutan orman yangın! Alevler kontrol altına alındı

Yangın, Nif Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.