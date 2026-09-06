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Giriş Tarihi: 6.09.2026 15:54 Son Güncelleme: 6.09.2026 16:05

Fethiye’de korkutan orman yangın! Alevler kontrol altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen orman yangını yürekleri ağza getirdi. İtfaiye ekiplerinin peş peşe geldiği olayda alevlere havadan müdahale başladı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Fethiye’de korkutan orman yangın! Alevler kontrol altına alındı
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Yangın, Nif Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Kısa sürede bölgeye ulaşan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Hava araçları da sortileri ile söndürme çalışmalarına destek verdiği yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MUĞLA #FETHİYE #ORMAN YANGINI

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Fethiye’de korkutan orman yangın! Alevler kontrol altına alındı
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