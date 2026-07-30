Fethiye’de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çalışma yürütürken, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için de tedbirler alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör