Fethiye’de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Fethiye Karagedik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 19.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen yoğun dumanın fark edilmesi üzerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Kuvvetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler yerleşim alanlarına kadar yaklaştı. Yangının büyümesi üzerine ekiplerin müdahalesi yoğunlaştırılırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Yangının yerleşim bölgelerini tehdit etmesi üzerine Karagedik Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda bulunan evlerin tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandığı bildirildi.

Alevlerin bölgede bulunan huzurevinin çevresine kadar ulaştığı iddia edilirken, binada hasar oluşup oluşmadığı ve içeridekilerin tahliye edilip edilmediği konusunda henüz net bilgi bulunmuyor.

TRAFİĞE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yangının etkili olduğu bölgeye yakın Sarıkız Kavşağı'nda trafik akışının durdurulduğu, güvenlik güçlerinin bölgeye girişleri kontrollü şekilde sağladığı bildirildi. Yangına çok sayıda arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekibinin müdahale ettiği belirtilirken, müdahaleye katılan hava aracı ve personel sayısına ilişkin henüz netleşmiş resmi rakam bulunmuyor.

EKİPLER ALEVLER ARASINDA KALDI İDDİASI

Yangına müdahale sırasında bir arazöz ile bir buldozerin alevlerin arasında kaldığı iddia edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının henüz kontrol altına alınmadığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör