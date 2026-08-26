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Giriş Tarihi: 26.08.2026 18:59 Son Güncelleme: 26.08.2026 19:07

Fethiye’de paraşüt faciası: 2 kişi hayatını kaybetti!

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tandem atlayışı yapan yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl ile yanındaki Çin uyruklu turist Xiangrui Meng, kısa süre sonra kayalıklara çakıldı. 8 saat süren çalışmalarda ikilinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

DHA Yaşam
Fethiye’de paraşüt faciası: 2 kişi hayatını kaybetti!
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Olay, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da meydana geldi. Yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl ile yanındaki Çin uyruklu turist Xiangrui Meng, yaklaşık 1900 metre yüksekteki uçuş pistinden tandem atlayış yaptı.

Kıdıl ile Meng, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklara düştü.

İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle kazazedelere ulaşmakta güçlük çekti. 8 saat süren çalışma sonucu Kıdıl ile Meng'in cansız bedenlerine ulaşıldı.

Bulundukları noktadan alınan cansız bedenler, helikopterle bölgeden tahliye edilerek Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#MUĞLA #FETHİYE

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Fethiye’de paraşüt faciası: 2 kişi hayatını kaybetti!
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