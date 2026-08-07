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Giriş Tarihi: 7.08.2026 16:56

Fethiye’de yamaç paraşütü faciası! İniş yaparken pilot ve turist yaralandı

Muğla Fethiye'de meydana gelen olayda yürekler ağza geldi. Tandem (çiftli) yamaç paraşütü uçuşu sırasında yaşanan kazada ekipler peş peşe gelirken pilot ile İngiliz uyruklu yolcu yaralandı. İşte detaylar...

İHA Yaşam
Fethiye’de yamaç paraşütü faciası! İniş yaparken pilot ve turist yaralandı
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Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ 1700 metre pistinden tandem uçuş gerçekleştiren pilot T.K. ile İngiltere uyruklu S.S. (38), iniş sırasında kaza yaptı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği işletmenin çatısında kalan pilot ve yolcu, JAK ekipleri tarafından sedyeyle bulundukları yerden güvenli şekilde indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pilot ile yolcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MUĞLA #FETHİYE

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Fethiye’de yamaç paraşütü faciası! İniş yaparken pilot ve turist yaralandı
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