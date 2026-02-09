Fethiye’deki feci kazada can kaybı 3’e yükseldi

Fethiye'de 8 Şubat öğle saatlerinde Yıldıray Y. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Emin T. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Halil Efe Yılmaz (3) ve Zeliha Yılmaz (60) hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Son olarak Selma Türkoğlu'nun da hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.