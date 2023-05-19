Fethiye’deki Kumburnu sahilinde dev Türk bayrağı açıldı

Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV), Aqua Lykia Dalış Okulu ile Beach Of Lagoon işbirliğinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı'nda gerçekleşen etkinlikte dev bayrak havadan görüntülendi.

Etkinlik kapsamında ressam Günsenin Günel'in yaptığı 15 resim ise su altında sergilendi.Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Devrim Cenk Ulusoy ile dalgıçların su altında görüntülediği, ziyaretçilerin de izleyebildiği resimlerin satışından elde edilecek gelir depremzedelere aktarılacak.

Plaj Müdürü Burak Ardahan, gazetecilere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 1000 metrekarelik bayrak açarak kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Günsenin Günel ise daha önce yaptığı sergilerin gelirini köy çocuklarının okumaları için bağışladığını anlattı.Resimlerinin konusunun deniz altı olduğunu, elde edilecek gelirin de depremzedelere bağışlanacağını dile getiren Günel, "Buraların temiz kalıp korunmasını da amaçlıyoruz. Bu Fethiye'de bir ilk. Dünyaca ünlü Ölüdeniz lagününde ilki yapmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah ses getirir ve birilerine yararı olur." dedi.