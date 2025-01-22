Fethiye’nin usta siyasetçisi Cengiz Çay son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Fethiye MHP'de yıllarca İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan milletvekili adaylığı süreci de yaşayan Cengiz Çay zatürre teşhisi ile yaklaşık 2 hafta önce, önce Milas devlet Hastanesi'ne oradan da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli 4 çocuk babası olan Cengiz Çay yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede vefat etti .Cengiz Çay'ın bu ani vefatı Fethiye ve Muğla ilçelerinde derin üzüntü yarattı. Cumhur ittifakı Fethiye Belediye Meclis Üyesi olan Cengiz Çay'ın cenaze namazı Kargı mahallesi mezarlığında kılındı.

Cengiz Çay'ın cenaze merasimine Fethiye'nin iş ,siyaset ,ticaret ve esnaf dünyasından yoğun bir katılım oldu. Cenaze merasimine, ailesi, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ,Seydikemer belediye başkanı Önder Akdenizli,AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Muğla geçmiş dönem milletvekilleri Hasan Özyer, Ömer Süha Aldan, MHP il Başkanı Burak Demirel, AK Parti Muğla il Başkanı Haluk Laçin, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Aydın Ayaydın, siyasi partilerin Fethiye ilçe başkan ve üyeleri, belediye meclis üyeleri STK'ların başkan ve üyeleri , oda başkanları ,muhtarlar, Ülkü ocakları başkan ve üyeleri ile çok sayıda seveni katıldı. Cengiz Çay'ın cenaze namazını Fethiye Müftüsü Kenan Doğru kıldırırken namazın ardından helallik alındı. Cenaze namazının ardından Cengiz Çay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu eller üzerinde Kargı Mahalle mezarlığında annesinin mezarının yanına kadar götürülüp burada gözyaşları ve dualar arasında toprağa verildi.