FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibi davasında dosya mütalaa için savcıya gönderildi

Ankara Adliyesi'nde kendisine ve savcılara ait şifreyle UYAP'a girerek soruşturma dosyalarını kapatan Terör Suçları Soruşturma Bürosunda 7 yıl boyunca zabıt katibi olarak görev yapam Ahmet Yılmaz'ında aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı sanık Yılmaz'a söz verdi.

"TARAFIMCA OLUŞTURULAN SAHTE BELGE BULUNMAMAKTADIR"

Tutuklu sanık Yılmaz, rüşvet suçuna ilişkin isnat edilen fiillerin suç unsuru oluşturmadığını ileri sürdü. Sanık Yılmaz, soruşturmanın başından itibaren samimi ve açık beyanlarda bulunduğunu ifade ederek, "Kaçma girişiminde bulunmadım. Tarafımca oluşturulan sahte belge bulunmamaktadır. Örgüte yardım ettiğime dair de somut bir delil yoktur." beyanında bulundu. Yılmaz, somut delil bulunmaksızın tutuklu yargılanmasının hukuka aykırı olduğunu öne sürerek, bilişim sistemine girme suçunun unsurlarının oluşmadığını, savcının şifreyi kendisine verdiğini ifade ettiğini ve tutukluluk halinin fiilen cezaya dönüştüğünü belirterek tahliye talebinde bulundu.

Tutuksuz yargılanan sanıklar da suçlamaları reddederek, üzerlerindeki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep etti. Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz'ın tutukluluk halinin, tutuksuz sanıkların ise mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini talep etti.

DOSYA SAVCIYA GÖNDERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Yılmaz'ın tutukluluk halinin, diğer sanıkların ise mevcut durumlarının devamına hükmederek, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için dosyanın Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 14 Nisan'a ertelendi.