FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibine 27 yıl 2 ay hapis cezası

Ankara Adliyesi'nde kendisine ve savcılara ait şifreyle UYAP'a girerek soruşturma dosyalarını kapatan Terör Suçları Soruşturma Bürosunda 7 yıl boyunca zabıt katibi olarak görev yapan Ahmet Yılmaz'ında aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılanmasına Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı bir önceki celse mütalaanın açıklandığını hatırlatarak son sözleri için sanıklara söz verdi.

Tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, "Gelinen aşamada rüşvet suçunun oluşmadığı Yargıtay kararıyla açıktır. Tutukluluk halimin sonlanmasını istiyorum. Cezaevindeki tutukluluğum sebebiyle psikolojim çok bozuldu bu nedenle ilaç kullanıyorum. Ayrıca büyük kızım evlenmiş bundan bile sonradan haberim oldu. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı. Tutuksuz sanık Ömer Faruk Bol da abisine olan borcunu ödediği için bu durumda olduğunu belirterek, "2 ay sonra düğünüm var. Abime borcumu ödedim diye buradayım. Daha önceki savunmaları tekrar ederek beraatimi talep ediyorum." dedi. Diğer tutuksuz sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ederek beraatlerini istedi.

ZABIT KATİBİ YILMAZ'A 27 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Yılmaz hakkında 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 1 yıl 10 ay, 'rüşvet vermek' suçundan 10 yıl, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 7 yıl 6 ay, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 3 yıl 9 ay, 'Bilişim sistemine girme' suçundan 4 ay, 'suçluyu kayırma' suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Yılmaz 'gizliliğin ihlali' suçlamasından beraat etti. Sanık Yılmaz hükümle beraber tahliye edildi.

10 SANIK BERAAT ETTİ

Ayrıca heyet, tutuksuz sanık Reşat Yıldırım 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 6 yıl 3 ay, 'rüşvet' suçundan 5 yıl 2 ay 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 3 yıl 10 ay, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 1 yıl 6 ay 'suçluyu kayırma' suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 18 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bununla birlikte sanık Yıldırım 'gizliliğin ihlali' suçundan ise beraat etti. Tutuksuz sanık Ömer Faruk Bol ise, 'silahlı örgüte üye olma' ve 'rüşvet' suçlamalarından 12 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılırken, sanık Yusuf Ersin de, 'rüşvet' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Sanık Abdülkadir Ceylani Özgül hakkında 'rüşvet' suçundan "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedilirken, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dosyası ayrıldı. Diğer tutuksuz sanıklar Atilla Kırkoç, Ayhan Garip, Emrullah Doğanay, Halil Ziya Zaimoğlu, Muhammet Kamil Gözütok, Murat Arı, Mustafa Şahin, Zeliha Erbek Ulubay, Şaduman Gözütok, Tuğba Gürbüz suçlamalardan beraat etti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör