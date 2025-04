FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in vasiyeti FETÖ’cüleri birbirine düşürdü! Cevdet Türkyolu FETÖ’ye çökmüş

Yaklaşık 6 ay önce cenazesinde helallik bile istenmeden incilli defin merasimi ile gömülen FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in yeni bir vasiyetnamesi ortaya çıktı. Tüm mal varlığı "birkaç kıyafet" ve "birkaç kitap" olduğu iddia edilen Gülen'in 200 bin dolarlık mal varlığı olduğu ve bunun sorumluluğunu da Cevdet Türkyolu'na bıraktığının belgesi yayınlandı. FETÖ'nün mevcut yönetimine muhalif olan firari Ahmet Dönmez'in yayınladığı dokuz sayfalık "gerçek vasiyetname", FETÖ mensuplarını birbirine düşürdü.

NOTER HUZURUNDA HAZIRLANDI

Belgeye göre vasiyetname, 24 Temmuz 2024'te Fetullah Gülen'in hayatının son dönemini geçirdiği yeni evde hazırlandı. Noter huzurunda hazırlanan belgede, vasiyetin yürütücüsü olarak Cevdet Türkyolu'nun tayin edildiği kaydedildi. Şahit olarak da Adem Kalaç, Muhammet Çetin ve Hakan Serbest'in imzaları yer aldı.

Vasiyetnamede Gülen'e ait olduğu belirtilen taleplerin, gerçekten ona ait olup olamayacağı konusunda tartışma başladı. Yönetime muhalif örgüt üyeleri, vasiyetnamenin gerçek olamayacağını, Cevdet Türkyolu tarafından organize edilmiş sahte bir belge olduğunu ileri sürüldü. Muhalifler, Türkyolu'nun Abdullah Aymaz'a karşı örgüt liderliğini alabilmek için böyle bir belge düzenlediğini iddia etti.

Gülen'in ölümünün ardından Pensilvanya'daki kampta aile üyeleri ve bazı üst düzey FETÖ yöneticilerinin katılımıyla açılan ilk vasiyetnamede Gülen'in yalnızca 20 bin dolar mal varlığının olduğu ifade edilmişti.

28 ŞUBAT'TA AÇILDI

Gülen'e ait olduğu belirtilen yeni vasiyetname, 28 Şubat 2025'te Cevdet Türkyolu tarafından açıldı. İngilizce olarak hazırlanan belgede Fetullah Gülen'in doğum tarihinin 27 Nisan 1941 olarak yazılması dikkat çekti. FETÖ'cüler, Gülen'in Mehdi olduğunu iddia ederek onun Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938'de doğduğunu ileri sürüyorlardı. Belgede, Gülen'in tedavi gördüğü hastaneye 5 bin dolar bağış yaptığı, yaşadığı yerlerde müze kurulmasını istediği, mirasını Altın Nesil Vakfı ve Herkul web sitesine bıraktığı görüldü. Altın Nesil Vakfı ve Herkul sitesinin, örgütün ABD'deki tepe yöneticileri Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu tarafından yönetildiği biliniyor.

"CEMAATİ ÜSTÜNE YAPTI"

Ahmet Dönmez, yeni vasiyetname tartışmalarının ardından hiçbir açıklama yapmayan FETÖ yönetimini topa tuttu. Dönmez, örgütün tepe kadrosunun tartışmalarla ilgili suspus olmasını eleştirdi. Dönmez, Fetullah Gülen'in sağ kolu Cevdet Türkyolu'nun "cemaati üstüne yaptığını" ifade etti.

FETÖ'nün Başyüceler Heyeti'ndeki en önemli isimlerden, örgütün Avrupa İmamı Abdullah Aymaz'ın yeni vasiyetnameden haberinin olmadığını söyleyen Dönmez, Gülen'in damadı Ahmet Kurucan'ın da yeni belgeden haberdar olmadığını söyledi. Dönmez, Kurucan'ın diğer damat Adem Kalaç'a da hesap sorduğunu dile getirdi.

"CEVDET TÜRK YOLUN'A EN KIYMETLİ ŞEYİ VERMİŞ"

Ahmet Dönmez, 17 Nisan'da Youtube kanalında yayınladığı videoda Fetullah Gülen'in, Cevdet Türkyolu'na yatlardan, katlardan daha değerli şeyler verdiğinin altını çizerek şunları kaydetti: "Nedir o? Cemaatin tapusu. Fetullah Gülen'in vasiyetinin el yazısıyla olmaması, Osmanlıca değil de İngilizce olması, imzanın gerçek olup olmadığı merak ediliyor. Kimileri 'Bu Fetullah Gülen'in imzası değil.' diyor. Ama bunu bile bilemiyoruz. "Miktar 20 bin dolardan 200 bin dolara nasıl arttı? Mesele 200 bin dolar da değil. Hocaefendinin kitap telifleri ne olacak? Her yıl basılmaya devam edecek. Bunu kim alacak?

"CEMAATE HİÇ BİRŞEY BIRAKMAMASI TUHAF"

"Hocaefendi hastaneye neden 5 bin dolar bağışlıyor. Ama bakıyorsunuz yıllarca muavenete (cemaat içi yardım) önem veren o Fetullah Gülen'in vasiyetnamede muavenete hiçbir şey bırakmaması bana tuhaf geliyor.

"Bundan başka müze meselesi var. Fetullah Gülen 80 senelik hayatında bunun tam tersini söylüyordu. Şimdi vasiyetnamede müze kurulsun diyor. Bunu demiş olabilir mi? The New Yorker gazetesinde Fetullah Gülen'le 2015 Temmuz'unda yapılmış röportajdan alıntılar var. Gazeteciye diyor ki, 'Öldüğümde unutulmayı istiyorum. Mezarımın yerinin bilinmemesini arzu ediyorum. Kimsenin ölümümden haberdar olmadığı, dolayısıyla cenaze namazımın da kılınmadığı bir yalnızlık içinde vefat etmeyi temenni ediyorum. Hiç kimsenin beni hatırlamamasını istiyorum.' diyor. Fetullah Gülen'in kendi ifadesi. Bu kadar radikal bir değişiklik olabilir mi? Yaşadığım her yere müze yapın diyen bir Fetullah Gülen'e geçiş yapılabilir mi? Bu da tartışmalı. Bu normal mi?"

"SAHTE EVRAK ÜRETME ALIŞKANLIĞI"

Dönmez, Gülen'in vasiyetiyle ilgili tartışmalarda örgüt yönetiminin şeffaf olmadığını ve kapalı kapılar ardından "mahrem" yöntemlerle işler çevrildiğini kaydederek şunları söyledi: "Sahte evrak üretme alışkanlığı bir gerçek. Bu hastalık karşımıza çıkıyor bir kez daha. İçeride böyle bir hastalık var. Fetullah Gülen'e mektuplar... Hulusi Akar'dan geldiği söylenen mektuplar…Gülen cemaatinin önde gelenleriyle ilgili Fetullah Gülen'e sunulan mektuplar… Kim getiriyor peki bunları? Yine cemaatin içindeki isimler. Bunlar yüzünde tasfiyeler yapıldı. Bunları kısmen Osman Şimşek de doğruladı."

"YENİ OPERASYON"

Firari Fuat Baran, gerçek vasiyet tartışmasının örgüte yönelik "yeni operasyon" olduğunu ileri sürdü. Firari Ayhan Tekineş de "Asıl mesele para meselesi değil asıl mesele başka." ifadelerini kullandı. Gülen'in ölümünden sonra "Sadece manevi mirasını bıraktı." diyen eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın sessizliği de dikkat çekiyor.

DAMATTAN AÇIKLAMA

Gülen'in damadı, FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Adem Kalaç, 14 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fetullah Gülen'in kitaplarının telif gelirlerini, 4 Mart 2024'te Cascade Trust isimli vakfa devrettiğini ifade etti. Kalaç, vasiyetnamenin, yasal gerek-lilikler çerçevesinde yetkili mahkemeye sunulduğunu, tasdik sürecinin devam ettiğini bildirdi. Ancak çok sayıda örgüt mensubu, "üyeleri kandırdıkları" gerekçesiyle sosyal medya üzerinden Kalaç'a tepki gösterdi.