Haberler Yaşam Haberleri FETÖ elebaşının kuzenine 11 yıl 2 ay hapis talebi
Giriş Tarihi: 7.8.2025 10:55 Son Güncelleme: 7.8.2025 11:06

FETÖ elebaşının kuzenine 11 yıl 2 ay hapis talebi

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Atatürk hakkında hakaret içerikli paylaşımlar yapan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen’in 11 yıl 2 aya kadar hapsi istendi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
FETÖ elebaşının kuzenine 11 yıl 2 ay hapis talebi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen'in sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içerikli paylaşımları tespit edilmişti.Söz konusu bu tespitlerin üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalettin Gülen hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar" suçundan soruşturma başlamıştı. Kemalettin Gülen gözaltına alınıp ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL

Kemalettin Gülen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Gülen'in sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına da hakaret ettiği, dolayısıyla ifadelerin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği yer aldı. İddianamede, şüpheli Kemalettin Gülen'in savunmasına yer verildi. Gülen, paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını ve paylaşımları ilk defa gördüğünü iddia etti.

11 YIL 2 AY HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Kemalettin Gülen'in ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' ve zincirleme şekilde ''Cumhurbaşkanına alenen hakaret'' suçlarından toplamda 2 yıl 5 ay 15 günden 11 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ elebaşının kuzenine 11 yıl 2 ay hapis talebi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz