FETÖ firarisi Cevheri Güven’e bilgi sızdırılmasına ilişkin davada sanıkların yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven'e bilgi ve belge verdikleri iddiasıyla 4 emniyet mensubunun yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Dinçer ile taraf avukatları hazır bulundu.

BELGELERİ CEVHERİ GÜVEN'E S.K'NIN YOLLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Mahkeme başkanı sanık Dinçer'e söz verdi. Sanık Dinçer yeniden istenen HTS kayıtlarına karşı, "Telefon kayıtlarında FETÖ terör örgütü mensubu isimleri yok. Çoğu görüşme mesleki veya kargo, e ticaret görüşmesidir." dedi.

Kayıtlarda adı geçen kişileri tanımadığını öne süren Dinçer, "Örgüt beni 2012 yılında fişledi. Bu bizden değildir dedi. İfadelerimin doğru olduğu da süreç içerisinde teyit edildi. Benim 3 kızım var. İhtiyaçlarını karşılayacak kimse yok. Zor durumdayız. Dosyada aleyhime hiçbir delil yok. Belgeleri Cevheri Güven'e S.K'nın yolladığı tespit edilmiştir. 2 yıldır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Dinçer'in avukatı ise aleyhe hususları kabul etmediklerini, dosyada gelinen noktada müvekkilinin tüm bilgi ve kayıtlarının incelendiğini söyleyerek tahliyesini talep etti. Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin Serkan Dinçer'le hiçbir bağı olmadığını öne sürerek, tefrik talebinde bulundular. Görüşü sorulan duruşma savcısı, mütalaasını tekrar ettiğini, sanıkların birlikte yargılanmaları gerekmesi sebebiyle tefrik taleplerinin reddedilmesine ve Dinçer'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tefrik taleplerinin reddine karar vererek, tutuklu sanık Dinçer'in mevcut halinin devamına hükmetti. Duruşma 20 Ocak 2026'ya ertelendi.