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Giriş Tarihi: 10.5.2025 16:38 Son Güncelleme: 10.5.2025 16:50

FETÖ hükümlüsü eski hâkim Kırıkkale’de yakalandı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
FETÖ hükümlüsü eski hâkim Kırıkkale’de yakalandı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Silahlı terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen hâkim Ö.D., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele çalışmalarının azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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FETÖ hükümlüsü eski hâkim Kırıkkale’de yakalandı
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