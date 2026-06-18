FETÖ hükümlüsü eski Harp Okulu Öğrencisi Afyon’da yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında işlem yapılan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahsın yeri tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahsın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kara Harp Okulu'nun öğrencileri arasında yer aldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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