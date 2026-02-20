FETÖ ile mücadelenin sembol ismi Adalet Bakan Yardımcısı oldu

Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak göreve başlamasının ardından Adalet Bakanlığı'nda üst düzey yönetim kadrosu da şekillendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda dört yeni Adalet Bakan Yardımcısı atandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Can Tuncay ve Burak Ceyhan, Sedat Ayyıldız ile İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Aydoğdu, atandı.

CAN TUNCAY KİMDİR?

2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Can Tuncay 2006-2007 yılları arasında Ankara Hakim- Savcı Adaylığı görevinden sonra 2007 yılında atandığı Cumhuriyet Savcılığı mesleğinde sırasıyla 2007-2010 yılları arasında Akşehir Cumhuriyet Savcılığı,2010-2013 yılları arasında Suruç Cumhuriyet Savcılığı, 2013-2015 yılları arasında Malkara Cumhuriyet Savcılığı, 2015-2019 yılları arasında İstanbul Terör Suçları Soruşturma Bürosunda Cumhuriyet Savcılığı, 2019-2021 yılları arasında İzmir Terör Suçları Soruşturma Bürosunda Cumhuriyet Savcılığı, 2021-2023 yılları arasında İzmir Terör Suçları Soruşturma Bürosundan Sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, 2023-2024 yılları arasında Ankara Genel Soruşturma Bürosundan Sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra 2024 yılı Ekim ayında İstanbul Terör Suçları ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan Sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekilli olarak atandı.

FETÖ İLE MÜCADELENİN SEMBOL İSMİ

FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde darbecilere karşı ilk gözaltı işlemini yapan Can Tuncay, İstanbul ve İzmir Adliyelerinde FETÖ'ye yönelik birçok soruşturma yürüttü. Tuncay'ın İzmir'de yürüttüğü ankesör soruşturmasında ise FETÖ Terör örgütün TSK'daki yapılanmasına büyük darbe vuruldu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile etkin mücadele eden isimlerden biri olan Can Tuncay DHKP-C tarafından tehdit edilmişti. Tuncay ilk olarak yaklaşık 10 yıl önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görevliyken DHKP-C'nin avukat yapılanması Halkın Hukuk Bürosu, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi soruşturmalarında görev aldı. Yaklaşık 300'e yakın DHKP-C silahlı terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı vererek örgütün çözülmesinde önemli rol oynadı. Bu nedenle DHKP-C, Tuncay hakkında, örgütle iltisaklı Halkın Hukuk Bürosu avukatlarını devreye sokarak bilgi toplama çalışması talimatı vermişti. İstanbul Valiliği tarafından Emniyet birimlerine, ilerleyen süreçte Tuncay'a yönelik saldırı gerçekleştirilebileceği şeklinde istihbarat alındığı kaydedilmişti. Tuncay İzmir'de birlikte görev yaparken hain saldırıda şehit olan polisimiz Fethi Sekin'in fotoğrafını tüm görev yerlerinde yanından hiç ayırmadı.