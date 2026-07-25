"FETÖ soruşturması" yalanıyla dehşet saçtılar: Ev sahibini vurup kaçan çift yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, olay, 20 Temmuz'da Ardanuç ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre A.A. ve eşi N.A., gece saatlerinde yüzlerini gizleyerek gittikleri evde, "FETÖ soruşturması kapsamında geldik" diyerek kendilerini polis olarak tanıttı ve kapının açılmasını sağladı.