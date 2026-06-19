FETÖ yalanıyla 70 milyonluk vurgun! İYİ Partili Burhanettin Kocamaz dolandırıldı: Şaşkına çeviren detaylar

İYİ Parti Mersin Milletvekili ve eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Profesyonel bir senaryo kurgulayan şüpheliler, Kocamaz'ı FETÖ soruşturması yürütüldüğüne inandırarak milyonlarca liralık vurgun yaptı.

DOLANDIRICILARIN İLK ADIMI TELEFONLA OLDU

Olay, 14 Haziran'da gelen bir telefonla başladı. Kendisini Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak tanıtan bir kişi, Mersin'de yakalanan FETÖ üyelerinin üzerinden Burhanettin Kocamaz adına düzenlenmiş sahte kimlikler çıktığını söyledi.