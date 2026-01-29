FETÖ’cü avukat torbacı oldu

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya Barosu'na kayıtlı Avukat Sefa Semiz (31) ile arkadaşı Müfit İvriz'in (29) İstanbul'dan hızlı trenle kente uyuşturucu madde getirecekleri bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Konya Garı'nda trenden inerken gözaltına alınan iki şüpheliden, avukat Semiz'in taşıdığı valizde 3 parça halinde 1 kilo 50 gram skunk ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden avukat Semiz, emniyet ifadesinde valizin arkadaşına ait olduğunu ve kendisinin sadece taşıdığını öne sürdü. Avukat Sefa Semiz'in daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında 'örgüte üye olmak' suçundan Samsun'da yargılanıp ceza aldığı ortaya çıktı.