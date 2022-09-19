FETÖ’cü doktor uzman çavuşa kumpas kurmuştu: İddianamenin detayları ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI



Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırıya uğradığını ileri süren Dr. Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen Uzman Çavuş Aladağlı'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı. Görüntülerin ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Uzman Çavuş Aladağlı, Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tedbiren açığa alınan Aladağlı ise görevine iade edildi.



İDARİ SORUŞTURMA



Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin, olayla ilgili idari soruşturması tamamlandı. Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında hastanedeki güvenlik kamerası görüntüleri izlendi, alkışlı protesto gösterisine katılanlar belirlendi. İlk olarak protesto gösterisine doktorların da arasında yer aldığı 25 kişinin katıldığı belirtildi. Genişletilen soruşturma kapsamında sayı 85'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen 1 müfettiş, protesto gösterisine katılanların ifadelerini almaya başladı.



FETÖ SORUŞTURMASINDA AÇIĞA ALINDI



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen olayla ilgili soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'e üye olduğu ileri sürülen Dr. Tahir Tarımer, Muğla Valiliği tarafından 2 ay açığa alınmasına karar verilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı da memurluktan ihraç etti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tarımer hakkında hazırlanan ve 10 yılla kadar hapis cezası istenilen iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede şüphelinin 2011 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandıktan sonra örgütle irtibatlı yurt ve evlerde kaldığı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin örgütsel sorumluluğunu üstlenen M.G. ile yoğun şekilde irtibat kurduğu, bu kişi tarafından organize edilen örgütsel mahiyetteki geziye ve sohbet toplantılarına iştirak ettiği anlatıldı.

İddianamede, 2016 yılına kadar örgüt ile iltisakı olan tıp öğrencilerine ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) hazırlanan okulu bitirmiş öğrencilere çalışma ortamlarını ayarlama, ihtiyaçlarını giderme, sohbetlerini yapma gibi örgütsel görevleri olan S.C.'ye 4 Şubat 2016 tarihinde ilgilenilmesi amacıyla Dr. Tahir Tarımer'in isminin bildirildiği, örgüt liderinin Bank Asya'ya destek olunması talimatının ardından hesap açtırdığı ifade edildi.

Tarımer'in adına kayıtlı iki GSM hattını, örgütün jandarma mahrem yapılanmasında görev yapan iki kişiye verdiğinin anlatıldığı iddianamede, bu kişiler tarafından hatların operasyonel hat olarak kullanıldığına ilişkin temin edilen deliller dikkate alındığında şüphelinin sempati ve iltisak boyutunu aşarak örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.