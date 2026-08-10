FETÖ’cü suikastçının ablası tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 10 yıl firari kaldıktan sonra yakalanan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin bağlantılarına yönelik incelemeler sürüyor. Soruşturma kapsamında Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe, 6 Ağustos'ta Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Karatepe'nin gözaltına alınmasının ardından kaldığı yer ve aracında arama yapıldı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen Ayşe Alanur Karatepe'nin emniyetteki sorgusu ve işlemleri tamamlandı.

SORGU SONRASI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Muğla Adliyesi'ne sevk edilen Ayşe Alanur Karatepe, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının, Burkay Karatepe'nin yaklaşık 10 yıl süren firari dönemindeki bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör