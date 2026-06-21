FETÖ’cüler kaçtıkça Türkiye izlerini sürmeye devam ediyor

SABAH'ın ulaştığı iade listesindeki isimlerinin, Türkiye'deki 'FETÖ Ana Çatı Davası', 'TUSKON Davası' ve 'Emniyet Mahrem Yapılanması' gibi dosyaların baş şüphelileri konumunda yer alıyor. Haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları istenen ve diplomatik sığınma kılıflarıyla yabancı istihbarat servislerine Türkiye'nin gizli bilgilerini pazarlayan bu firarilerin altında görev yapan yüzlerce alt kadre militan Türkiye'de ağır hapis cezalarına çarptırılırken, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü bu tepe kadronun kaçtığı ülkelerde adli olarak nefes almasını engellemek için ABD'den Almanya'ya, İngiltere'den Tayland ve Cezayir'e kadar uzanan çalışmalarını sürdürüyor.

Mustafa Muhammet Günay



FETÖ'NÜN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN BAŞA GEÇMESİ BEKLENİYOR

Örgütün 1970'li yıllardan itibaren İzmir merkezli olarak şekillenen ilk kurucu çekirdek kadrosunda yer alan ve en üst karar organı olan istişare heyeti üyesi Abdullah Aymaz, örgütün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin kurucu aklı ve başyazarı olarak kara propagandayı uzun yıllar yönetti. Teröristbaşı Gülen'in ardından 'örgütün başına geçebilecek' sınırlı tepe yöneticiler arasında gösterilen Aymaz için önce Almanya'dan iade talep edildi. Ancak Berlin yönetimi, Aymaz'a Alman vatandaşlığı vererek koruma kalkanı sağladı. İzini kaybettirmek için 2024 yılında ABD'ye geçtiği tespit edilen kurucu FETÖ'cü için Ankara, Washington makamlarına yeni iade talebini iletti.

Fatih Gürsoy



ÖRGÜTÜN EN ÇOK KULLANDIĞI SAVCI

Kapatılan Özel Yetkili Savcılık makamını terör örgütünün infaz aparatına dönüştüren eski savcı Zekeriya Öz, "Hükümeti Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" ve "Silahlı Terör Örgütü Yönetmek" suçlarından aranıyor. Hanefi Avcı, Nedim Şener ve Coşkun Soysal gibi isimlere hiçbir makul şüphe yokken kumpas kuran, uzun süre hapis yatmalarına neden olan Öz, sahte delil üretme suçlarının odağında yer alıyor. Hakkındaki yakalama kararından sadece iki saat önce diğer kumpasçı savcı Celal Kara ile birlikte Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçan ve sınır ötesindeki FETÖ ağından aldığı milyonlarca dolarlık himmet yardımlarıyla lüks içinde yaşayan Öz için son olarak sığındığı ABD makamlarına yönelik de yeni iade talebi gönderildi.

Kozanlı Ömer



EMNİYET İMAMI "KOZANLI ÖMER" KAÇIRDIĞI GİZLİ DOSYALARI FBI'A YAKALATTI

FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki tüm amir ve memur yapısını doğrudan yöneten, örgüt içinde "Kozanlı Ömer" kod adını kullanan Osman Hilmi Özdil, örgütün en çok deşifre olan ve hakkında en çok suç delili bulunan aktörlerinden biri. Ergenekon kumpas davasının tüm bilgilerini Pensilvanya'ya taşıyan, askeri lise sınav sorularının çalınmasını organize eden Özdil, 2007 yılında ABD'de MİT imamı Murat Karabulut ile birlikte FBI görevlilerince durdurularak sorgulanmış ve üzerindeki kumpas belgelerine el konulmuştu. FBI'ın el koyduğu dijital ve basılı evraklarda, henüz başlamamış Ergenekon davasının şeması ve TSK içerisindeki vatansever subayların tasfiye edilerek yerlerine örgüt militanlarının yerleştirileceğini gösteren gizli fişleme listeleri yer alıyordu.

Abdullah Aymaz

KAPATILAN TUSKON'UN FİNANS TRAFİĞİNİ YÖNETTİ

Örgütün iş dünyası yapılanması ve himmet holdingi olan TUSKON'un Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay, FETÖ'nün mali yapılanmasının en tepesindeki isimlerden biri. Örgüt elebaşından aldığı talimatlarla Bank Asya'ya milyonlarca liralık fon transferlerini yöneten ve "Türkiye Mütevellisi Mali Yapılanma Sorumlu İmamı" olarak faaliyet gösteren Günay'ın, 2020 yılında ABD'den ayrılarak Belçika'ya kaçtığı istihbarat birimlerince tespit edildi. Türkiye, "Nitelikli Zimmet ve Casusluk" suçlarından aranan Günay için Belçika makamlarına sunduğu iade talebini güncelledi.

Talip Büyük



FETÖ'CÜ OLMAYAN ASKERİ ÖĞRENCİLERE BASKI YAPARAK YERİNE MİLİTAN KOYDU

Örgüt içinde "Asım" kod adını kullanan ve FETÖ'nün "Kuzey Irak ve Ortadoğu İmamı" olan Talip Büyük, yapının küresel finansmanında kilit rol oynayan bir diğer isim. Kuleli Askeri Lisesi'nden sorumlu imamlardan olduğu, askeri okulda FETÖ'cü olmayan yüzlerce vatansever öğrencinin baskı, şok mangaları ve sahte raporlarla okuldan tasfiye edilerek yerlerine örgüt militanlarının yerleştirilmesi sürecini bizzat koordine ettiği belirlenen Büyük, topladığı himmet paralarıyla yurt dışına kaçtı. İngiltere Westminster Mahkemesi'nin iade talebini reddetmesinin ardından İngiltere'den ABD'ye geçtiği saptanan finansör imam için Washington makamlarına yeni bir iade dosyası gönderildi.





ASKERİ YAPILARDAKİ GİZLİ HÜCRELERİN "ASKER ABİSİ"

Sivil görünümüne rağmen FETÖ'nün en çok önem verdiği askeri mahrem yapılanmada görev alan Abdülkadir Tunç, FETÖ'nün asker abisi olarak kripto subayları yönetiyordu. Gizliliğe azami önem veren mahrem hizmetler sınıfında yönetici pozisyonunda olan Tunç, iki ayrı tanık ifadesi ve fotoğraf teşhisiyle deşifre edildi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Terör Örgütü Yöneticiliği" suçundan aranan Tunç'un sığındığı Cezayir'den Türkiye'ye iade edilmesi için Cezayir Dışişleri Bakanlığı'na verilen iade talebi yinelendi.



MOĞOLİSTAN VE AMASYA'NIN DİJİTAL KRİPTOSU

FETÖ'nün bir dönem Orta Asya'daki en kritik lojistik üslerinden olan 'Moğolistan Ülke İmamlığı' görevini yürüten ve ardından 'Amasya İl İmamı' olarak faaliyet gösteren Turgut Karabulut, elebaşının mali direktiflerini sahada uygulayan en aktif isimler arasında. Teknik takipten kaçmak ve deşifre olmamak adına üçüncü şahıslar adına kayıtlı 'patates' GSM hatları kullanan ve Bank Asya'nın nakit havuzunu fonlayan Karabulut hakkında 'Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme' suçundan yakalama kararı bulunuyor. Türkiye'nin daha önce ABD'den talep ettiği ancak Washington yönetiminin 'çifte cezalandırılabilme' şartı bahanesinin arkasına saklanarak reddettiği Karabulut için Adalet Bakanlığı, uluslararası para aklama trafiğini ve finansal casusluk delillerini en baştan güncelleyerek iade dosyasını yeniden ABD gönderdi.

KANADA - ABD SINIRINDAKİ "DÜNYA İMAMI"

Örgütün küresel ağında 'Afganistan İmamı' olarak görev yapan ve 'Dünya İmamları' kadrosunda yer alan Numan Erdoğan, Bank Asya'nın ana finansörleri ve örgütün kozmik haberleşme ağı ByLock'un en aktif kullanıcıları arasında yer alıyor. Hakkında 'Silahlı Terör Örgütü Üyeliği' suçundan yakalama kararı olan Erdoğan, deşifre olmasının ardından izini kaybettirmek için ABD ile Kanada arasındaki kara sınırı kapılarını kullanarak iki ülke arasında mekik dokudu. Türkiye'nin yer tespiti hamlelerine karşı Kanada makamlarının 'FETÖ'yü resmi olarak terör örgütü tanımıyoruz' bahanesiyle iadeyi reddetmesi üzerine adli takibi derinleştiren Ankara, dünya imamının son olarak ABD sınırından giriş yaptığını belgeledi. Adalet Bakanlığı, sahte sığınma mazeretini kırmak adına güncel delil klasörlerini doğrudan ABD ileterek iade sürecini yeniden başlattı.



ROMANYA KAPISINDA REDDEDİLEN ÜLKE İMAMI

FETÖ'nün Doğu Avrupa'daki en stratejik lojistik üslerinden biri olan Romanya'nın 'Ülke İmamı' olarak faaliyet yürüten Fatih Gürsoy, örgütün oradaki finans ve militan devşirme merkezi olan paravan 'Lumina Eğitim Kurumları'nın tepe yöneticisi olarak görev yaptı. Örgütün kripto haberleşme ağı ByLock'un en aktif kullanıcılarından biri olan Gürsoy'un, Bank Asya'daki şüpheli hesapları üzerinden sınır ötesindeki yüzlerce firari FETÖ üyesine milyonlarca liralık para transferlerini bizzat yönettiği mali analiz raporlarıyla belgelendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' suçundan çıkardığı yakalama emrinin ardından Bükreş İstinaf Mahkemesi'nin diplomatik bir koruma kalkanı sunarak iade talebini reddetmesine rağmen Ankara, Gürsoy hakkındaki adli takibini ve hukuki baskısını canlı tutuyor. Adalet Bakanlığı, şahsın eğitim maskesi altındaki uluslararası kara para aklama faaliyetlerine ilişkin güncel delilleri Romanya makamlarının önüne yeniden koydu.



ANTALYA ÜNİVERSİTESİ'Nİ KUŞATAN İL İMAMI

1994 yılından bu yana örgüt hiyerarşisinde görev alan ve FETÖ'nün en tehlikeli üst düzey yöneticilerinden biri olan 'Antalya İl İmamı' Mehmet Yaşa, Akdeniz bölgesindeki iş insanlarından şantaj ve tehditle toplanan milyonlarca liralık 'himmet' parasını yöneten ana figürlerin başında geliyor. Örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan Uluslararası Antalya Üniversitesi'ni adeta bir mahrem hücre merkezine çeviren ve eğitim kurumunu militan devşirme olarak kullanan Yaşa, buradaki kadrolaşmayı ve para aklama trafiğini bizzat yönetti. Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' suçundan ulusal seviyede aranan ve ihanet gecesinin hemen ardından ABD'ye kaçan Yaşa'nın iadesi için Adalet Bakanlığı, turizm bölgesinde kurduğu finansal şantaj çarkını ve üniversite vakıfları üzerinden okyanus ötesine aktardığı kara para trafiğini içeren güncel delil klasörlerini Washington'a sundu.