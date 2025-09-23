FETÖ’den 6 yıldır aranan öğretmen yakalanıp tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ'ye üye olmaktan 6 yıldır aranan öğretmen A.S.'nin (53) saklandığı adresi belirledi. Çukurova ilçesindeki adrese baskın yapan ekipler şüpheliyi yakalayarak emniyete getirdi. Şüphelinin terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı, öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu öne sürüldü.Terör örgütünün gizli haberleşme sistemi Bylock'u da kullandığı iddia edilen A.S. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.