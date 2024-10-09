FETÖ’den ceza alan gazeteci Almanya’ya göçmen taşıyor

Instagram'da ve Youtube'da yüzbinlerce takipçiye ulaşan ve 'Ben Yüksel' ismini kullanan Yüksel Evsen, profilinde 32 yıllık gazeteciliği sırasında 3 kez yılın gazetecisi seçildiğini ve halen Almanya ve Türkiye'de gazeteci cemiyetlerine üye olduğunu yazıyor. Yüksel Evsen, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin 11 gazetecinin yargılandığı davada 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Almanya'ya yerleşen Yüksel Evsen, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından pekçok FETÖ mensubunun gittiği Almanya'ya yerleşmek isteyenler için videolar çekip paylaştı. Büyük ilgi görünce de bu işten para kazanmayı tercih etti. işteyim.com adlı bir site açan Evsen, iş ilanları hakkında bilgi almak isteyenlerden 100 Euro para talep ediyor. Bu kişi için uygun iş arayışının ardından şartları tutarsa bu kez vize danışmanlığı adı altında binlerce Euro alınıyor. Bir kişi, "Ben Yüksel Acil Görüşme" hattını aradığında ise yarım saat için 300 Euro ödüyor.
Almanya güzellemesi yaptığı videlorıyla da sosyal medyada ilgi çekmeye çalışan Yüksel Evsen, "Dileyen herkesi Almanya'ya göç ettiren sistemimiz" ifadelerini kullandığı bir videosunda, "Para kazanmak isteseydim müteahhitlik yapardım, başka şeyler yapabilirdim. Ama insanoğlu hem para kazanmak hem de dua almak hem de güldürmek, gülmek istiyor. 4 yılda yüzlerce aileyi Almanya'ya göç ettirdik." iddiasında bulunuyor. Son olarak göçteyim.com adlı bir site kurduğunu duyuran Yüksel Evsen, bu site ile vize danışmanlığı, okul bulma, iş bulma vadediyor ve Almanya'daki resmi kurumlarla özel anlaşmaları olduğunu ileri sürerek, "Göç etmek isteyen herkesi göç ettirme hedefimiz var." ifadelerini kullanıyor.
Yüksel Evsen ile ilgili internette tepki dolu onlarca mesaj bulunuyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı Evsen'in "umut tacirliği" yaptığını dile getiriyor. Bir vatandaş, "Türkiye'de zor durumda olan insanları, Türkiye'den gitmek isteyenleri istismar ediyor. Paralarını çalıyor. yaptığına da danışmanlık diyor." diye yazarken, bir başkası ise, "Göç etmek isteyen büyük bir kitle olduğunu farketmiş ve bu kitleye Almanya ve göç güzellemesi yapıp hayal satarak maddi çıkar elde etmeye başlamıştIr. Son icraatı ise bir iş arama sitesi kurup üyelik için 100 euro ücret talep etmek. 3 bin kişi kayıt olsa 300 bin Euro. İyi para. Düşünmeden, araştırmadan para yatıranlara geçmiş olsun." diye yazdı.