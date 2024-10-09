FETÖ’den ceza alan gazeteci Almanya’ya göçmen taşıyor



Almanya güzellemesi yaptığı videlorıyla da sosyal medyada ilgi çekmeye çalışan Yüksel Evsen, "Dileyen herkesi Almanya'ya göç ettiren sistemimiz" ifadelerini kullandığı bir videosunda, "Para kazanmak isteseydim müteahhitlik yapardım, başka şeyler yapabilirdim. Ama insanoğlu hem para kazanmak hem de dua almak hem de güldürmek, gülmek istiyor. 4 yılda yüzlerce aileyi Almanya'ya göç ettirdik." iddiasında bulunuyor. Son olarak göçteyim.com adlı bir site kurduğunu duyuran Yüksel Evsen, bu site ile vize danışmanlığı, okul bulma, iş bulma vadediyor ve Almanya'daki resmi kurumlarla özel anlaşmaları olduğunu ileri sürerek, "Göç etmek isteyen herkesi göç ettirme hedefimiz var." ifadelerini kullanıyor.



Yüksel Evsen ile ilgili internette tepki dolu onlarca mesaj bulunuyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı Evsen'in "umut tacirliği" yaptığını dile getiriyor. Bir vatandaş, "Türkiye'de zor durumda olan insanları, Türkiye'den gitmek isteyenleri istismar ediyor. Paralarını çalıyor. yaptığına da danışmanlık diyor." diye yazarken, bir başkası ise, "Göç etmek isteyen büyük bir kitle olduğunu farketmiş ve bu kitleye Almanya ve göç güzellemesi yapıp hayal satarak maddi çıkar elde etmeye başlamıştIr. Son icraatı ise bir iş arama sitesi kurup üyelik için 100 euro ücret talep etmek. 3 bin kişi kayıt olsa 300 bin Euro. İyi para. Düşünmeden, araştırmadan para yatıranlara geçmiş olsun." diye yazdı.