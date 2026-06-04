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Giriş Tarihi: 4.06.2026 20:28

FETÖ'den hükümlü eski askeri personel yakalandı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski askeri personeli yakaladı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
FETÖ’den hükümlü eski askeri personel yakalandı
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İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen yüzbaşı K.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezasının infazı için Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, devletin bütünlüğüne ve milletin huzuruna yönelik tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Güvenlik güçlerinin FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

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FETÖ'den hükümlü eski askeri personel yakalandı
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