FETÖ’nün dışişleri yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri Bakanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon başlattı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ



Başsavcılığın talimatı üzerine Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ve kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmalarıyla tespit edilen şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlendi. Haklarında ayrıca beyanlar ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları bulundu. Bu kapsamda 8'i aktif görevde, 6'sı ihraç edilmiş personel ve 1 sivil olmak üzere 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

OPERASYON SÜRÜYOR



Ankara merkezli 4 ilde 16 Eylül 2025 tarihinden itibaren başlatılan eş zamanlı operasyonla şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.