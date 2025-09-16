Haberler Yaşam Haberleri FETÖ’nün dışişleri yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 16.9.2025 08:17

FETÖ’nün dışişleri yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 8’i aktif görevde, 6’sı ihraç personel ve 1 sivil olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları ve ankesörlü hatlardan ardışık arama kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Operasyon, Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri Bakanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon başlattı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Başsavcılığın talimatı üzerine Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ve kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmalarıyla tespit edilen şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlendi. Haklarında ayrıca beyanlar ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları bulundu. Bu kapsamda 8'i aktif görevde, 6'sı ihraç edilmiş personel ve 1 sivil olmak üzere 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

OPERASYON SÜRÜYOR

Ankara merkezli 4 ilde 16 Eylül 2025 tarihinden itibaren başlatılan eş zamanlı operasyonla şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

