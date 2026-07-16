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Giriş Tarihi: 16.07.2026 22:56

FETÖ'nün eğitim yapılanmasında 10 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
FETÖ’nün eğitim yapılanmasında 10 tutuklama
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel MEB yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 13 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 9 şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

10 TUTUKLAMA

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorguları tamamlanan 10 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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FETÖ'nün eğitim yapılanmasında 10 tutuklama
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