FETÖ’nün Emniyet Mahrem Yapılanmasında 43 tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün deşifresine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atılmıştı.

KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR

Pazartesi günü İstanbul merkezli olmak üzere 13 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'nün Emniyet Mahrem Yapılanması (EMAR) içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 23'ünün halen aktif kamu görevlisi, 28'inin ise özel sektörde çalıştığı belirlenmişti.

İTİRAFÇI BEYANLARI, ARDIŞIK ARAMALAR VE BYLOCK

Şüpheliler hakkında; örgüt içi itirafçı beyanlarının bulunduğu, FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olarak bilinen ardışık arama kayıtlarının tespit edildiği ve aralarında ByLock kullanıcılarının da yer aldığı öğrenilmişti.

51 GÖZALTI

Yürütülen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifade işlemlerinin ardından 43 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.