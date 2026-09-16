FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 3 şüpheliye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel Yapılanmasına karşı yürütülen soruşturma kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gaybubet evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara finansal destek ile suça iştirak niteliğinde yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheli belirlendi.

4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü YAKALANDI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 16 Eylül'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı.

FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyonda yakalanamayan firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.