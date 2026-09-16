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Giriş Tarihi: 16.09.2026 09:56

FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 3 şüpheliye gözaltı

Ankara’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Örgütün gaybubet evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara finansal destek ile suça iştirak niteliğinde yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheli için harekete geçildi. Eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 3 şüpheliye gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel Yapılanmasına karşı yürütülen soruşturma kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gaybubet evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara finansal destek ile suça iştirak niteliğinde yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheli belirlendi.

4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü YAKALANDI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 16 Eylül'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı.

FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyonda yakalanamayan firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.

#ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (

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FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 3 şüpheliye gözaltı
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