FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına darbe: 8 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, örgütün sözde "TSK mahrem hizmetleri" yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

ÖRGÜTSEL FAALİYETLERİN DEVAM ETTİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin daha önce "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmış olmalarına rağmen, başka şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin çözümlenmesi, teknik ve fiziki takip ile alınan ifadeler ve fotoğraf teşhisleri doğrultusunda iddianame tarihlerinden sonra da örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edildi. Bu kapsamda, şüphelilerin örgütün güncel yapılanması içerisinde aktif rol aldıkları belirlendi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Ankara merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin ikametlerinde ve örgütsel faaliyette bulundukları adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait çok sayıda materyal ele geçirildi. Aramalarda; 2 milyon 500 bin TL alacağı içerir senet, 173 bin 895 TL, 31 bin 960 ABD doları, 12 bin 865 euro, 91 gram altın, 1 tam ve 11 çeyrek altın ile birlikte 23 cep telefonu, 8 SIM kart, 7 CD, 12 flash bellek, 11 dizüstü bilgisayar, 3 harici disk (HDD), 2 tablet ve 3 hafıza kartı bulundu.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanan 8 şüpheliden 2'sinin daha önce kamu görevinden ihraç edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden soruşturma işlemleri tamamlanan 1 kişi, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Diğer 7 şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk işlemlerinin sürdüğü, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi başta olmak üzere soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle devam ettiği bildirildi.