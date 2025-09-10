Haberler Yaşam Haberleri FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe: 53 FETÖ şüphelisi yakalandı, 40’ı tutuklandı
Giriş Tarihi: 10.9.2025 09:29 Son Güncelleme: 10.9.2025 09:37

FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe: 53 FETÖ şüphelisi yakalandı, 40’ı tutuklandı

Son 2 iki haftadır FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 53 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 40’ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
FETÖ’nün güncel yapılanmasına darbe: 53 FETÖ şüphelisi yakalandı, 40’ı tutuklandı

FETÖ'ye yönelik son 2 haftada Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Uşak'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yapan 53 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Bunlardan 40'ı tutuklandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Ayrıca operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe: 53 FETÖ şüphelisi yakalandı, 40’ı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz