Fetö’nün güncel yapılanmasında akılalmaz oyunlar: O yöntemler deşifre oldu!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına ilişkin yürütülen çalışmalarda, güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla yurt içindeki hareket alanı önemli ölçüde daralan örgütün, faaliyetlerini yeni yöntem ve stratejilerle sürdürmeye çalıştığı tespit edildi.

Yürütülen soruşturmalar ve bu kapsamda yapılan operasyonlar sonucu finans kaynaklarına büyük darbe vurulan, yeni eleman temininde zorlanan, tabanında moral ve motivasyon kaybı yaşayan FETÖ, merkezini yurt dışına kaydırırken yurt içinde ise "güncel yapılanma" faaliyetlerine ağırlık verdi.

Bu kapsamda örgüt, "güncel finans yapılanması", "güncel eğitim yapılanması", "güncel bölge yapılanması", "illegal yollardan yurt dışına kaçış" ve "izdivaç" faaliyetlerini yeni yöntemlerle sürdürmeye çalıştı.

Cezaevinden çıkan veya tutuksuz yargılanan örgüt mensupları üzerinden faaliyetlerini yürütmeye çalışan FETÖ, son dönemde yeni eleman kazanımını esnaf, kadınlar ve öğrenciler üzerinden sağlamak istedi.

Örgüt içi iletişimde şifreli mesajlaşma programları kullanan FETÖ üyeleri, "güncel bayan yapılanması" içerisinde faaliyet gösteren ya da görev verilmesi planlanan bazı örgüt mensuplarından bu tür programlardan "Signal"i telefonlarına indirmelerini istedi. Ancak örgüt mensuplarının eşlerinin bu konuda çekince yaşadıkları anlaşıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan bir şüpheli bu sürece ilişkin, "Bir dönem burada belirttiğim şahıslarla ailecek görüşme sağlıyorduk. Buluştuğumuzda piknik yapıyor, çocuklar oyun oynuyordu. 2024 yılında B.A. telefonuma güvenli olduğunu söyleyerek Signal uygulamasını yüklememi istedi. Ben de yükledim fakat çok fazla kullanmadım hatta bir dönem sildim." beyanında bulundu.

TAHLİYE OLAN ÖRGÜT MENSUPLARI YENİDEN SİSTEME DAHİL EDİLMEYE ÇALIŞILDI

Çalışmalarda, FETÖ üyelerinin, güncel yapılanma çalışmalarında tedbirli davranmaya ve gizliliğini sürdürmeye çalıştığı anlaşıldı. Bu kapsamda, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösteren kişilerin kendi araçlarının farklı noktalarına görüntü kayıt cihazları yerleştirerek tedbir aldığı, şehir dışına çıkacakları zaman bu araçları kullanmayıp farklı kişiler adına kayıtlı arabaları tercih ettikleri belirlendi.

Örgüt yöneticilerinin, mensuplarına teknolojik cihazların kullanımına ilişkin güvenlik tedbirlerini içeren formlar da gönderdiği tespit edildi.

Cezaevindeki örgüt mensuplarının adli süreçlerinin yakından takip edildiği, tahliye edilen kişilerin FETÖ'den kopmasının önüne geçebilmek amacıyla düzenli görüşmeler yapıldığı belirlendi.

Cezaevinden çıkan şüphelilerin örgüt içinde "asker arkadaşımız" olarak tanımlandığı, bu kişilerin yaklaşık 6 ay içerisinde işe yerleştirilmesi, bu süre zarfında ise maddi olarak desteklenmeleri yönünde talimat verildiği ortaya çıkarıldı.

TOPLANTILARINI ÇEVRİM İÇİ YAPIP, YENİ ÜYE ARAYIŞINA GİRDİLER

FETÖ'nün, güncel yapılanma faaliyetleri kapsamında, örgüt içi haberleşmeyi internet tabanlı uygulamalar üzerinden sürdürdüğü, özellikle "Signal" uygulaması üzerinden çevrim içi toplantılar yapıldığı ve kullanımına ilişkin örgütsel talimatların iletildiği belirlendi.

Sözde sorumlularının katıldığı çevrim içi toplantılarda, örgütün gündemine ilişkin değerlendirmeler yapıldığı, sözde mağdur ailelerin yaşadıklarının sosyal medya üzerinden nasıl anlatılacağı konusunda örgüt mensuplarına yönlendirmelerde bulunulduğu tespit edildi.

Esnaf yapılanmasındaki örgüt mensuplarından da "insan himmeti" adıyla her esnafın örgüte kazandırmak üzere bir kişiyi belirlemesinin istendiği, çevrim içi toplantılarda bu kişilerin örgüte kazandırılma süreçlerine ilişkin bilgiler verildiği ortaya çıkarıldı.

Güncel yapılanmada Türk Silahlı Kuvvetlerine yeniden sızmayı amaçlayan örgütün "ufuk" birimi aracılığıyla öğrencileri askeri okullara kazandırma girişimlerini sürdürdüğü, bu yöntemlerle FETÖ üyelerinin tekrar subay ve astsubay olarak göreve başlamasının amaçlandığı tespit edildi.

YAPILARINI, İZDİVAÇ, FİNANS VE ÖĞRENCİLERLE GÜÇLENDİRMEK İSTEDİLER

Katalog usulü evlilik uygulamalarını sürdüren FETÖ mensuplarınca bekar örgüt elemanlarına "Hayırlı İşler CV'si" adı altında çevrim içi form gönderildiği, doldurulan formların "pazarlamacı" olarak adlandırılan evlilik sorumlularına iletildiği tespit edildi.

Güncel yapıda örgütün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılmasının önüne geçmeye çalışıldığı, etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının tespit edilerek örgüt yönetimine bildirildiği, hemen irtibatın kesilmediği bu kişilere güncel yapılanma içerisinde görev verilmediği ortaya çıkarıldı. Örgütün, menfaatleri doğrultusunda kontrollü etkin pişmanlığa yönlendirme faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşıldı.

Çalışmalarda ayrıca, örgüt evlerine öğrenci yerleştirme faaliyetlerinin sürdürüldüğü, üniversiteden mezun olacakların durumlarının değerlendirildiği, kodlamalarla öğrenci sayılarının takip edildiği, öğrenci evlerine ilişkin bilgi paylaşımı yapıldığı, yeni öğrenci kazandırılmasına yönelik çalışmaların özellikle ağustos ve eylül aylarında yoğunlaştığı belirlendi.

Örgütün eğitim yapılanmasında faaliyet gösteren ve deşifre olmamış üniversite öğrencilerinin örgütsel aidiyetini artırmak, motivasyonlarını yükseltmek ve örgütten kopmalarını önlemek amacıyla bu çocuklarla ilgilenildiği, bu kişilere maddi ve manevi destek verildiği izlenimi oluşturularak örgüte yeni eleman kazandırılmaya çalışıldığı belirlendi.

Bu öğrencilerle ilgilenen örgüt mensupları arasında akrabalık bağı bulunmadığı, dikkat çekmemek amacıyla görüşmelerin kalabalık ortamlarda gerçekleştirildiği, örgüt jargonunda "elit öğrenci" olarak tanımlananlara ise maddi yardım yapıldığı tespit edildi.

Yakınları FETÖ üyeliği nedeniyle adli işlem gören kişilerin ailelerine, SMA hastaları için toplandığı değerlendirilen paraların büfe ve benzeri iş yerlerinde banknot haline getirilerek "kartsız işlem, kurye ve kargo" yöntemleri aracılığıyla ulaştırıldığı saptandı.

GÜNCEL YAPILANMADA 14 DAVA AÇILDI

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ üyelerinin güncel yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında 14 ayrı iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianamelerde 308 kişi "sanık" olarak yer alırken, görülen davalarda, 180 sanık hakkındaki yargılama karara bağlandı. 128 sanık hakkındaki yargılama süreci ise yerel mahkemelerde devam ediyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör